Siirt'te kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kentte akşam saatlerinde başlayan karın ardından Veyselkarani Mahallesi Eruh Kavşağı mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

