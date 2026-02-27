Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Siirt'te kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Siirt'te etkili olan kar nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan karın ardından Veyselkarani Mahallesi Eruh Kavşağı mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

