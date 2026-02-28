Siirt'te yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastanelere ulaştırıldı

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde yolları kardan kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çalışmasıyla hastanelere ulaştırıldı.



Pervari'ye bağlı Doğan köyünde doğum sancısı başlayan E.B. için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kapanan yolu 5 saatte açarak hastaya ulaştı. Sağlık ekiplerine teslim edilen E.B, Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Şirvan ilçesinde de köyü kardan kapanan Sırçalı köyünde ikamet eden diyaliz hastası M.K. ile yeni doğum yapan A.K'nin rahatsızlanması üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, yolu açtıkları köye iki saatte ulaşarak iki hastayı da sağlık ekiplerine teslim etti. M.K. ile A.K, hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu ve Sırçalı köylerine giden minibüs, 10 yolcusuyla karda mahsur kaldı.



Karla mücadele ekipleri, ulaştıkları minibüsün güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

