        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        AK Parti Siirt teşkilatından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Siirt teşkilatı, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:41
        Parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.

        Basın açıklamasını okuyan Özturan, tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını belirtti.

        28 Şubat sürecinde millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü, hükümetin görevden el çektirildiğini, başörtülü kadınlar başta olmak üzere dindar kesime yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatıldığını bildiren Özturan, AK Parti olarak tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını ifade etti.

        AK Parti iktidarları döneminde attıkları adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttiklerini aktaran Özturan, şunları kaydetti:

        "Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu zihniyetle mücadele bir demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesidir."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

