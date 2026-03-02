Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te larvalara yönelik ilaçlama yapıldı

        Siirt Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama yapıldı.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:43
        Siirt'te larvalara yönelik ilaçlama yapıldı

        Siirt Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, bahar mevsimiyle birlikte sinek, haşere ve kene ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıdı.


        Ekipler, çukurlar olmak üzere su birikintileri, mazgallar, dere yatakları ve riskli görülen alanları ilaçladı.

        Temiz bir çevre ve sağlıklı bir kent için çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

