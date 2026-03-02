Siirt'te larvalara yönelik ilaçlama yapıldı
Siirt Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama yapıldı.
Giriş: 02.03.2026 - 15:43
Siirt Belediyesince larvalara yönelik ilaçlama yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, bahar mevsimiyle birlikte sinek, haşere ve kene ile mücadele kapsamında ilaçlama yapıdı.
Ekipler, çukurlar olmak üzere su birikintileri, mazgallar, dere yatakları ve riskli görülen alanları ilaçladı.
Temiz bir çevre ve sağlıklı bir kent için çalışmaların kent genelinde devam edeceği belirtildi.
