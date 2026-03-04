Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 22:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar programında bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu ve Vali Kemal Kızılkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Siirt Üniversitesi yemekhanesinde üniversite öğrencileri, gençlik liderleri ve gönüllü gençlere yönelik yürütülen "Kampüs İftarları" programına katıldı.

        Eminoğlu, gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eminoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Siirt'te doğaya saygıyı eğitimle buluşturan örnek proje
        Siirt'te doğaya saygıyı eğitimle buluşturan örnek proje
        Siirt'te yağışlar yüzde 150 arttı, tarımsal hasıla beklentisi yükseldi
        Siirt'te yağışlar yüzde 150 arttı, tarımsal hasıla beklentisi yükseldi
        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı
        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı
        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıld...
        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıld...
        Siirt'te ocakta unutulan yemekten oluşan duman paniğe neden oldu
        Siirt'te ocakta unutulan yemekten oluşan duman paniğe neden oldu
        Vali Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle iftarda bir araya...
        Vali Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle iftarda bir araya...