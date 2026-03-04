Canlı
        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı

        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde Borsa İstanbul Mehmet Akif İlkokulu tarafından yürütülen "Minik Ellerde Doğa Dostu Üretim eTwinning Projesi" kapsamında hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Okulda düzenlenen serginin açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan Proje Koordinatörü Çiçek Koçyiğit Kılıç, projenin geri dönüşüm bilincini erken yaşta kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

        Kılıç, projenin Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlandığını ifade ederek, "Çocukların üretim sürecine doğrudan katıldığı, yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli bir model uyguladık. Kağıdımızı, boyamızı, müzik aletlerimizi kendimiz ürettik. Hikayemizi birlikte yazdık, drama çalışmalarımızı kendi hazırladığımız materyallerle sahneledik." dedi.

        Proje kapsamında farklı ülkelerden öğrencilerle çevrim içi etkinlikler düzenlendiğini aktaran Kılıç, çocukların kültürel etkileşim yoluyla uluslararası bir öğrenme deneyimi yaşadığını kaydetti.

        Daha sonra katılımcılar, sergiyi gezerek öğrencilerin hazırladığı çalışmaları inceledi.

