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        Yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi

        İSTANBUL-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:05
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        Yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi
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        İSTANBUL-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na indi.

        İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt’e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt’e gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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