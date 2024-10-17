Yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Siirt yerine Diyarbakır'a indi

İstanbul-Siirt seferini yapan yolcu uçağı, kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle Siirt’e iniş yapamadı. Bunun üzerine uçak, Diyarbakır Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak Diyarbakır'a sorunsuz inerken, yolcular da kara yoluyla Siirt’e gönderildi.

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