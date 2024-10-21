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        Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi törenle anıldı

        Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından okul bahçesinde kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:09
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        Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi törenle anıldı
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        Siirt'in Baykan ilçesinin Derince köyünde, 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK mensupları tarafından okul bahçesinde kurşuna dizilerek katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

        Derince Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dua edildi. Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, şehitliği gezdi, kabirlere karanfil bıraktı.

        Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının Derince köyünde düzenlediği hain saldırıda şehit olan 22 vatandaşın acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

        Vahşeti unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "21 Ekim 1993'te dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşet yaşandı Derince köyümüzde. Bu vahşeti yaşatan zalimler, o gece kahraman güvenlik korucularımız kendilerine karşı koyarken, takviye güvenlik güçlerimizin de geldiğini haber alınca yine kalleşliklerini icra ederek çocuk, kadın ve yaşlı demeden 22 vatandaşımızı şehit ediyorlar. İşte 5 aylık bir bebek burada yatıyor. Hamile kadınları da aynı şekilde hiç acımadan şehit ediyorlar. Bugünleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Mazlumlar her yerde benzer zalimlerin zulmüne uğruyorlar. Bugün Filistin'de, Gazze'de yaşanan zulüm de yüreklerimizi yakıyor. Mazlumların yanında olan, her zaman zalimin elini kıran bir millet olduk. Kahraman askerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımız, her daim zalimin karşısında mazlumun yanında olmuştur. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun."

        Şehit yakınları ile sohbet eden Kızılkaya, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Baykan Kaymakamı Fatih Özcan, Baykan Belediye Başkanı Ekrem Erdem, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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