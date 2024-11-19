Sağlık-Sen Siirt Şubesinden sağlık çalışanların haklarına ilişkin açıklama

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Siirt Şubesi, sağlık çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Sağlık Bakanlığı'nın 2025 Yılı bütçesinin görüşüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar ve güçlü sağlık altyapısıyla dünyada örnek gösterilen bir konuma ulaştığını ve önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Eviz, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında, her koşulda büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının emeği yatmaktadır. Necip milletimizin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için fedakar sağlık çalışanlarımız her şart ve koşulda özverili bir biçimde görevlerini ifa etmektedirler. Türkiye'nin sağlık ve sosyal hizmet kolundaki en büyük sendikası olarak, 280 bini aşkın üyemiz, güçlü teşkilatımız ile bir milyonun üzerindeki sağlık profesyonelinin mali, özlük ve sosyal haklarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarının motivasyonu, sadece onların refahını değil, aynı zamanda halkımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini de artıracaktır."