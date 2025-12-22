Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Siirt'te, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı", Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:26 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:26
        Siirt'te "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Siirt'te, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı", Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kızılkaya başkanlığında Valilikte gerçekleştirilen haftalık toplantıda, ilde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

        Asayiş, terör, mali ve organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlar, okul çevreleri ve güvenliği, trafik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, yılbaşı kapsamında alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri de görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

