Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zanlı yakalandı
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki lojmanda iki çocuk annesi Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve geniş çaplı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti.
