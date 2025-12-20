Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zanlı yakalandı

        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ikisi kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:01
        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zanlı yakalandı
        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ikisi kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki lojmanda iki çocuk annesi Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve geniş çaplı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

