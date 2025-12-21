Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin komşu çift tutuklandı

        Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden komşusu olan karı koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin komşu çift tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te 2 çocuk annesi kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden komşusu olan karı koca tutuklandı.

        Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden Ş.K. (32) ve karısı F.K. (29) adliyeye sevk edildi, diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar Ş.K. ve F.K, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - "Bağımlılığım (yasa dışı bahis) beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti"

        Ş.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti.

        Zanlı Ş.K, bir süredir yasa dışı bahis oynadığını, pek çok kez maaşını yatırdığını, çok yüksek miktarda para kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Elimde avucumda ne varsa bu yolda heba olup gitti ancak bir türlü oynamaktan da vazgeçemedim. Bugün olmuş halen oynamaya devam ediyorum. En son iki gün önce yine bahis oynadım, şu an olsa yine oynarım. Bu bir bağımlılık, hastalık gibi bir şey. Kumar oynadığım zamanlarda bilincimi kaybediyordum, çevremle irtibatımı koparıyordum. Bu bağımlılığım beni böyle bir cinayeti işleme düşüncesine itti ancak bu karar bir anda aldığım bir karar değildi. Gülhan Börülce'nin altınlarını olay tarihinden önce apartmana girip çıkarken birçok kez görmüştüm."

        Borcu bulunduğunu belirten Ş.K. "Yaklaşık bir aydır Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı düşünüyordum." dedi.

        - Bıçakladığı kadına kalp masajı yapmış

        Ş.K, 17 Aralık sabahı eldivenlerini eline takıp iki kat alttaki dairede oturan Gülhan Börülce'nin evinin önüne gittiğini, kapıyı çaldığını, bir bahaneyle içeriye girmeye çalıştığını, Börülce'nin bu duruma şaşırdığını ifade ederek, şunları anlattı:

        "Gülhan Börülce'nin boğazını sıkmaya başladım. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca boğuştuk, sonra mutfağa gittim, bıçak aldım. Karnına doğru bıçağı savurmaya ve saplamaya başladım. Bıçağı üzerinde bıraktım, sağ kolundaki bilezikleri tek tek çıkarmaya başladım. Tüm bilezikleri alarak cebime koydum. Gülhan'ın boynunda altın zincir ve kulağında küpeler olduğunu gördüm ancak onları almadım. Sonra evden çıktım, bilezikleri bindiğim aracın orta kolçağına koydum ve görev yerime gittim, kıyafetlerimi çıkararak, elimi, yüzümü yıkadım. Eldiveni boş arazinin üstüne koydum ve üzerini bir taşla kapattım. Daha sonra arabamla Lise Caddesi'ne gittim, aracımı otoparka park ettim.

        Kolçakta bulunan altınlardan 3'ünü aldım, bebeğime ait patiğin içerisine koydum. Altınları bir kuyumcuya verdim. Kuyumcu altınları alıp, 163 bin lira olarak hatırladığım parayı hesabıma gönderdi. Gülhan ile boğuştuğum esnada çenemde oluşan sıyrık izini kapatmak maksadıyla fondöten aldım. Hesabıma gelen paranın 85 bin lirasını aracımı aldığım galericiye borcumu kapatmak için gönderdim. Ardından bir kişiye 10 bin lira olan borcumu gönderdim. Ardından bir aile dostumuza borcum olan 15 bin lirayı gönderdim. Sonra aracıma yakıt aldım. Bunu da bu paradan ödedim. Bu sırada eşim aradı, Gülhan'a ulaşamadıklarını belirterek, kapıyı kırmam için çağırdı. Hemen lojmana gittim. Gittiğimde kapının açılmış olduğunu gördüm. Komşumuz Gülhan'ı kontrol ederek, 'sanki nabız var gibi' dedi. Kalp masajı yapmaya başladım. 112 Acil Sağlık ekibi geldi, öldüğünü anlayınca müdahale etmeyi bıraktılar. Gülhan ablanın oğlunu dışarı çıkardım ve biraz gezdirdim."

        - Gülhan Börülce'nin eşine başsağlığı dilemiş, ölüm belgesini teslim almış

        Zanlı Ş.K, "Hastanede kimlik tanığı olarak bulundum. Otopsi yapıldığı sırada Gülhan'ın eşi odaya giriş yaptı. Ayağa kalkarak kendisine sarıldım ve 'başımız sağ olsun' dedim. Kimlik tanığı olarak otopsi evraklarını imzaladım. Eşine teslim etmek üzere ölüm belgelerini katipten aldım ve evime gittim. Bir çıkış noktam olmadığını anlayınca her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatmaya karar verdim. Pişmanım, üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ş.K'ye suçunu itiraf etmesi üzerine olay yerinde keşif yaptırıldığı belirtildi.

        Çalınan 7 bilezik bulunarak soruşturma dosyasına eklendi.

        Ş.K'nin eşi F.K'nin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tutuksuz yargılanmayı talep ettiği öğrenildi.

        Siirt'te iki çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Yarım kiloluk dev tost, 600 liraya satılıyor
        Yarım kiloluk dev tost, 600 liraya satılıyor
        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zan...
        Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zan...
        Botan Vadisi Milli Parkı kano ve sup spor topluluğuna ev sahipliği yapıyor...
        Botan Vadisi Milli Parkı kano ve sup spor topluluğuna ev sahipliği yapıyor...
        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo yem bırakıldı
        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo yem bırakıldı
        Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi haftanın her günü hizmet verecek
        Tarım Ağaç Müzesi Kütüphanesi haftanın her günü hizmet verecek
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı