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        Siirt Belediyesi filosuna 14 otobüs kattı

        Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 14 otobüs, tıbbi atık aracı ve 2 süpürge aracı, törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:48
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        Siirt Belediyesi filosuna 14 otobüs kattı
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        Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 14 otobüs, tıbbi atık aracı ve 2 süpürge aracı, törenle hizmete girdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende otobüsleri inceledi.

        Vali Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bir günü bile heba etmemeye çalıştıklarını söyledi.

        Halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kızılkaya, "Amacımız Siirt'in her yönüyle gelişmesi, kalkınması ve kıymetli hemşehrilerimizin yaşam kalitesinin daha da yükselmesidir." dedi.

        Ulaşım alanında büyük bir dönüşüme imza attıklarını, yıllardır özlem duyulan modern toplu taşıma sistemini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "14 yeni otobüs ve 1 tıbbi atık aracıyla hem konforu hem güvenliği artırdık. Temizlik ordumuza da 2 yeni süpürge aracı kazandırarak, sokaklarımızı tertemiz hale getirdik. Mahalle mahalle gezerek, sorunları yerinde dinliyoruz. Bir belediye başkanı halktan uzak durursa, yollar asfalt değil diken olur. Biz o dikenleri temizlemeye geldik. Bu şehir bize bir görev değil, bir emanettir. Bu emaneti gözümüz gibi koruyoruz. Her hizmetin arkasında sizin dualarınız, bizim emeğimiz ve çocuklarımızın geleceği var. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi, 'Aşk ile koşan yorulmaz.' Biz de bu şehir için aşkla koşuyoruz, yorulmuyoruz. Çünkü yolumuz millet yolu, yükümüz hizmet yükü. Gönlümüzde taşıdığımız sevda, Siirt sevdasıdır, memleket sevdasıdır. Adım attığımız her sokakta, uzattığımız her elde, baktığımız her gözde bu sevdanın izini görüyoruz. Biliyoruz ki aşkla yürüyen yolda kalmaz. Aşkla çalışan asla yorulmaz. Siirt'imiz için canla başla çalışmaya, gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Siirt'e sevdalıyız."

        Milletvekili Gül de belediyeciliğin önemine değinerek, toplu taşımada hizmet kalitesini artıracak yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

        Dua okunmasının ardından Kızılkaya ve Gül, şoför mahalline geçerek otobüslerle şehirde tur attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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