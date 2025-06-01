Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.T'ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araç, Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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