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        Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:59
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        Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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        Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        M.T'ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araç, Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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