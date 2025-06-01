Siirt'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

M.T'ye ait 06 ET 5618 plakalı hafif ticari araç, Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı.

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