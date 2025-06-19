Kurtalan'da öğrenciler geri dönüşümle kağıt yapıyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğrenciler, okulda kurulan atölyede geri dönüşümle kağıt üretiyor.

Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki kağıt üretim atölyesinde öğrencilerin geri dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda atık malzemelerden elde edilen kağıtlar, okullarda görsel sanatlar derslerinde değerlendiriliyor.

Okul Müdürü Metin İvdil, yaptığı açıklamada, okulun kullanılmayan üst katını bu tür projeler için değerlendirdiklerini söyledi.

Öğretmenlerle yapılan istişareler sonucu kağıt üretim atölyesi kurmaya karar verdiklerini belirten İvdil, şöyle konuştu:

"Amacımız, sıfır atık ve geri dönüşüm projeleri kapsamında çocuklara yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak. Bu işin en güzel yanı, 5 yaşındaki okul öncesi öğrencilerinin geri dönüşümün farkında olup kağıt üretmeleridir. Her yaşta öğretmek değerlidir ve önemlidir. Ürettiğimiz kağıtları okullara gönderip görsel sanatlar derslerinde kullanılmasını sağlıyor, ardından yeniden geri dönüşüme kazandırıyoruz."