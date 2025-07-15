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        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Siirt'te halk otobüsü şoförü Cüneyt Tekin, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:34
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        Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Siirt'te halk otobüsü şoförü Cüneyt Tekin, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Siirt Belediyesine ait L2 Yeni TOKİ hattında sefer yapan 56 AAL 950 plakalı otobüse binen bir vatandaş, bir süre sonra fenalık geçirdi.

        Durumu fark eden Tekin, diğer yolculara durumu bildirdikten sonra hastaneye gitmek üzere güzergah değiştirdi.

        Tekin, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

        O anlar, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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