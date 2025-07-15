Siirt'te otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Durumu fark eden Tekin, diğer yolculara durumu bildirdikten sonra hastaneye gitmek üzere güzergah değiştirdi.

Siirt Belediyesine ait L2 Yeni TOKİ hattında sefer yapan 56 AAL 950 plakalı otobüse binen bir vatandaş, bir süre sonra fenalık geçirdi.

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