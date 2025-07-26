GÜNCELLEME - Kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalınması kameraya yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızlık şüphelisinin F.K. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

Merkez Helvacılar Çarşısı'nda saat 01.35 sıralarında bir iş yerinin önünden geçen yüzü kapalı şüpheli, brandayla örtülü kuru yemişleri inceledikten sonra bir çuval Siirt fıstığını alarak uzaklaştı.

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