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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:10
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Siirt-Kurtalan kara yolu Sanayi Kavşağı mevkisinde M.U'nun kullandığı 56 ABH 205 plakalı otomobil ile F.B. yönetimindeki 42 UY 226 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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