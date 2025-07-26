Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Siirt-Kurtalan kara yolu Sanayi Kavşağı mevkisinde M.U'nun kullandığı 56 ABH 205 plakalı otomobil ile F.B. yönetimindeki 42 UY 226 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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