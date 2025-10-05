Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi

        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.10.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla resimler çizdi.

        İHH Siirt İnsani Yardım Derneği Yetim Birimi Sorumlusu Zehra Arslan Erdal, yaptığı açıklamada, Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen etkinliğe katılan çocukların, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiğini söyledi.

        Her zaman Gazze'nin sesi olamaya devam edeceklerini belirten Erdal, "Filistin özgür olana kadar bu devam edecek." dedi.

        Erdal, etkinlik kapsamında çocuklara meyve suyu ve kek ikramında bulunduklarını kaydetti.

        Resim çizen öğrencilerden Ömer Asaf Kara da etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğu vurgulayarak, "Burada bulunma sebebim Filistin fotoğraflarını çizmektir. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

        Fatma Rana Erdal ise Filistinli çocukların özgür olması için resim çizdiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu
        Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Siirt'te Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Botan Çayı'na açıldılar
        Siirt'te Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Botan Çayı'na açıldılar
        Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" ile 600 çocuk sünnet ettirildi
        Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" ile 600 çocuk sünnet ettirildi
        Siirt, Mardin ve Elazığ'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı prot...
        Siirt, Mardin ve Elazığ'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı prot...