Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu
Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.
Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.
Zarova Çayı'na serinlemek için giren Veysel Kaçar (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla Kaçar sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçar'ın cenazesi Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.