Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Zarova Çayı'na serinlemek için giren Veysel Kaçar (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

