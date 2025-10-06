Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı

        Siirt'te bisikletin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te bisikletin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.

        M.İ'nin (12) kullandığı bisiklet, Çal Mahallesi 234. Sokak'ta yokuştan inerken devrildi.

        Kazada, sürücü ve bisikletteki İ.İ (10) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çocuklar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Altın fiyatları rekora doymuyor
        Altın fiyatları rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu
        Siirt'te Zarova Çayı'na giren genç boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Siirt'te Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Botan Çayı'na açıldılar
        Siirt'te Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Botan Çayı'na açıldılar
        Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" ile 600 çocuk sünnet ettirildi
        Siirt'te "Kirvem Polis Olsun Projesi" ile 600 çocuk sünnet ettirildi