Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
Siirt'te bisikletin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.
M.İ'nin (12) kullandığı bisiklet, Çal Mahallesi 234. Sokak'ta yokuştan inerken devrildi.
Kazada, sürücü ve bisikletteki İ.İ (10) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuklar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
