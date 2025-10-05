Siirt'te park halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te park halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Merkez Veyselkarani Mahallesi'nde park halindeki 56 ABC 417 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
