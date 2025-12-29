Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs ve ambulans kurtarıldı

Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan minibüs ile ambulans ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eruh'un Milan mezrasında 6 vatandaşın içinde bulunduğu minibüs ile Pervari'nin Geçittepe yolunda ambulans mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, minibüs ve ambulansın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.