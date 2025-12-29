Habertürk
Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs ve ambulans kurtarıldı

        Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan minibüs ile ambulans ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Giriş: 29.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:32
        Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan minibüs ve ambulans kurtarıldı
        Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan minibüs ile ambulans ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Eruh'un Milan mezrasında 6 vatandaşın içinde bulunduğu minibüs ile Pervari'nin Geçittepe yolunda ambulans mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi.

        Yolu kardan temizleyen ekipler, minibüs ve ambulansın güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

