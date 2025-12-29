Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te eğitime kar engeli

        Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:38
        Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

