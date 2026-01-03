Siirt'te kar yağışı nedeniyle mahsur kalan işçi kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresine ait iş makineleri sevk edildi.

İlçenin Ulaştı köyü mevkisindeki bir GES'te çalışan Ogün Hazar (34), santralde temizlik ve kontrol yaptığı sırada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.