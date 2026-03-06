Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. E.U. yönetimindeki 72 DN 062 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan C.U. ve Ö.Ş.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

