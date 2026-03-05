Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Siirt'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Elmadalı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada taraflardan biri yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

