Siirt Valisi Kızılkaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin yapılan toplantıya katıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında 81 il valisinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ile katıldı.



Toplantıda, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri ve bayramı güvenli bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

