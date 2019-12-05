Siirt’te 4 bin 500 öğretmen, öğrencilerini evde ziyaret etti

Siirt genelinde görev yapan 4 bin 500 öğretmen, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir olup, aileleriyle vakit geçirdi.



Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Veli ziyareti’ projesi kapsamında aynı gün aynı saatte 4 bin 500 eve 4 bin 500 öğretmen ziyaret gerçekleştirdi. Projenin ilk adımına öncülük eden Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve beraberindeki öğretmenlerle 80. Yıl Ortaokulu öğrencisi olan Murat Timurtaş’ı evinde ziyaret etti.



Projesi kapsamında kent genelinde 4 bin 500 öğretmen, öğrencilerini evlerinde ziyaret ettiklerini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, eve giden öğretmenler velilerle görüşerek hem onlarla yakından sohbet etme imkanı bulduklarını ve öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Edip, “Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak göreve başladığımızdan itibaren eğitim seferberliği adı altında bir proje oluşturduk. Bu projelerden bir tanesi de Siirt’te veli ziyareti adlı projemizdi. Bugün saat 19.00’da 4 bin 500 öğretmenimizle 4 bin 500 evi ziyaret edip kapılarını çaldık. Buradaki amacımız öğrencilerimizin öğretmenlerini evlerinde görmesi öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğini güçlendirmek. Okul aile birliğini güçlendirmek. Bu tarz çalışmalarla velilere okul hakkında bilgi vermek. Bugün Vali Bey öncülüğünde ilçe kaymakamlarımız okul müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, öğretmenlerimiz aynı anda aynı saatte hep beraber alanlara indik. Sağ olsunlar velilerimiz kapılarını açtılar bize gönül kapılarını açtılar ben teşekkür ediyorum. Bu projemiz hayırlara vesile olur inşallah” dedi.



Okul öğretmenlerinden Fatmanur Erdemci ise, “İngilizce öğretmeniyim. Murat Timurtaş’ın rehber öğretmeniyim. Muratla 3 yıldır beraberiz. Güzel vakit geçiriyoruz. Çok uyum sağlayan bir çocuk herkes onu sınıfta da seviyor. Çok güzel bir proje çok memnun olduk. Gurur duyduk” diye konuştu.



Projeyi çok sevdiğini belirten bedensel engelli öğrenci Murat Timurtaş, Vali Bey ve öğretmenlerini evde gördüğü için çok mutlu olduğunu belirtti. Timurtaş, “Vali Bey bana araba verdi. Maça götürecek diye söz vermişti. Cumartesi Alanya maçına gideceğiz. Çok teşekkür ederim” dedi.

SİİRT 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.