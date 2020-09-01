Siirt'te, PKK'lıların sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT´in Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca 30 Ağustos günü, Eruh ilçesindeki Ciraf bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40' operasyonu düzenlendi. Jandarma özel operasyon taburu, jandarma ve polis özel harekat ekipleri, komandolar ve güvenlik korucularının katılımıyla düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı içerisinde yaşam malzemelerin bulunduğu sığınık kullanılamaz hale getirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Eruh Mehmet Yücel DURAK
2020-09-01 12:26:49
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