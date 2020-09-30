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Şehitlerin kanı yerde kalmadı, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait mühimmat ele geçirildi Operasyonlarda teröristlere yardım ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı

İHA

Şehitlerin kanı yerde kalmadı, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait mühimmat ele geçirildi Operasyonlarda teröristlere yardım ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristin, mayıs ayında 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri olduğu belirlendi. Bölgede yapılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 3 kişi ise gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan titiz ve planlı istihbari çalışmalar neticesinde, Pervari ilçesi, Herekol bölgesinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı JÖH/JOPER unsurlarınca 29 Eylül 2020 tarihinde icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucunda, 4 Mayıs 2020 tarihinde Hık Tepe mevki'inde el yapımı patlayıcılı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş, 6 Eylül 2020 tarihinde Hık Tepe mevki'inde el yapımı patlayıcı sonucu şehit olan Hamit Onat isimli vatandaşımız ile Pervari ilçesinde güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik diğer silahlı saldırı, mayın ve el yapımı patlayıcı olaylarının faili olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu, 5 bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 7 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel doküman, ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen A.A., S.B. ve A.B isimli 3 şüpheli şahıs Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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