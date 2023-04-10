Sıla Türkoğlu: Bugün aşık olasım geldi

"KONUŞMAM PEK DOĞRU OLMAZ"



Sete ara verildiği söylentilerine yanıt veren Sıla Türkoğlu, "Biz çekimlere devam ediyoruz. RTÜK böyle bir karar verdi. Dava süreci devam ediyor. Bu konuda konuşmam da pek doğru olmaz diye düşünüyorum. 'Sansür' dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce bir şekilde dile getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.