Sıla Türkoğlu'na Ata Ayyıldız'dan doğum günü partisi Bir süredir oyuncu Sıla Türkoğlu ile aşk yaşayan Ata Ayyıldız, sevgilisinin 26'ncı yaş günü için parti organize etti. Ayyıldız, Türkoğlu'na olan sevgisini; "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki..." sözleriyle ifade etti

Habertürk Giriş: 18.04.2025 - 08:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:22 facebook

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