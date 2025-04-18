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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu'na Ata Ayyıldız'dan doğum günü partisi; "Birçok günlerin ilkisin" - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu'na Ata Ayyıldız'dan doğum günü partisi

        Bir süredir oyuncu Sıla Türkoğlu ile aşk yaşayan Ata Ayyıldız, sevgilisinin 26'ncı yaş günü için parti organize etti. Ayyıldız, Türkoğlu'na olan sevgisini; "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki..." sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 08:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:22
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        "Birçok günlerin ilkisin"
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, 26'ncı yaşına girdi.

        Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'nun doğum gününe özel bir parti organize etti.

        İkilinin, yakın arkadaşlarının katıldığı partide Ata Ayyıldız, sevgilisine olan sevgisini pastanın üzerine yazdırdığı; "Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki..." sözleriyle ifade etti.

        Ata Ayyıldız, partide Sıla Türkoğlu ile çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
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