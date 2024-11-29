Sıla Türkoğlu'ndan, sevgilisi Ata Ayyıldız'a: İyi ki doğdun oyun arkadaşım
İş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisinin yeni yaşını kutladı; "İyi ki doğdun oyun arkadaşım"
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.
Oyuncu, sevgilisiyle sık sık romantik tatillere çıkarak aşklarını taze tutuyor.
Öyle ki, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırarak ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdı.
Sıla Türkoğlu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlara yaparak, sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Sıla Türkoğlu, yaptığı bu paylaşıma; "Sen elimi tutuyordun' İyi ki doğdun oyun arkadaşım" notunu düştü.
Bu paylaşım, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşları Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Şebnem Bozoklu başta olmak üzere birçok takipçisinden yorum ve beğeni aldı.
Fotoğraflar: Instagram