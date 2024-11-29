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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu'ndan, sevgilisi Ata Ayyıldız'a: İyi ki doğdun oyun arkadaşım - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu'ndan, sevgilisi Ata Ayyıldız'a: İyi ki doğdun oyun arkadaşım

        İş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisinin yeni yaşını kutladı; "İyi ki doğdun oyun arkadaşım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:43
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, bir süredir sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

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        Oyuncu, sevgilisiyle sık sık romantik tatillere çıkarak aşklarını taze tutuyor.

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        Öyle ki, geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştırarak ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdı.

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        Sıla Türkoğlu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlara yaparak, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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        Sıla Türkoğlu, yaptığı bu paylaşıma; "Sen elimi tutuyordun' İyi ki doğdun oyun arkadaşım" notunu düştü.

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        Bu paylaşım, 'Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşları Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Şebnem Bozoklu başta olmak üzere birçok takipçisinden yorum ve beğeni aldı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
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