Sıla Türkoğlu sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile her anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Ata Ayyıldız ile Paris'e tatil yapmaya giden Sıla Türkoğlu, bu kez sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.
Sıla Türkoğlu, sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısında poz vermeyi ihmal etmedi.