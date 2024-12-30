Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan romantik kar tatili paylaşımı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'ın romantik kar tatili paylaşımı
Giriş: 30.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:34
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Ata Ayyıldız ile birlikte yurt dışı tatillerine çıkıyordu.
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İkili, bu kez tatil rotalarını Kayseri Erciyes'e çevirdi ve kar tatili yaptı.
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Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu ile kar topu savaşı yaptıkları bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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