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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan yeni kareler - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan yeni kareler

        Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle Paris'ten yeni bir aynalı paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:04
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        SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Ata Ayyıldız ile aynalı bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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        Türkoğlu, kısa bir süre önce sevgilisiyle birlikte tatil için Paris'e gitmişti.

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        Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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        Sıla Türkoğlu, son olarak Paris'te ziyaret ettikleri bir müzede, ayna karşısında Ata Ayyıldız ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
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