Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan yeni kareler
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle Paris'ten yeni bir aynalı paylaşımda bulundu
Giriş: 02.11.2024 - 19:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:04
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SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Ata Ayyıldız ile aynalı bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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Türkoğlu, kısa bir süre önce sevgilisiyle birlikte tatil için Paris'e gitmişti.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.