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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı kira zammı kavgası: 13 yaralı!
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Silahlı kira zammı kavgası: 13 yaralı!

İstanbul'da site yönetiminin, kirasına zam yapmak istediği kafe sahipleriyle çıkan silahlı kavgada 13 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçükçekmece kaymakamlığı 13 kişinin yaralandığı çatışmaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığını açıkladı. Bu arada kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dakikalarca süren kavgaya polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği görülüyor

Son dakika haberi: İstanbul'da silahlı kira zammı kavgası: 13 yaralı!
Silahlı kira zammı kavgası: 13 yaralı!
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DHA

İstanbul Küçükçekmece'de dün, saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde, bir sitenin giriş katındaki kafenin kirasına site yönetimi yüksek oranda zam yapmak istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre kafe sahipleriyle, site yönetimin arasında bir süredir zam nedeniyle tartışma yaşanıyordu. Dün de, kafeye gelen site yönetimi ile kafe sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SİLAHLI KAVGADA 13 KİŞİ YARALANDI

Silahlarında kullanıldığı kavgada 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

"TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHLAR PATLADI"

Olayın görgü şahidi Sevda Gül, "Kuzenimin doğum günü dolayısıyla kafeye davet etti. Buraya geldiğimde her şey normaldi. Bir anda ortalık karıştı. Biz anlam veremedik. Küçük çaplı bir tartışmaydı kontrol altına alınır diye düşündük. Sonra büyüdü ve silahlar patladı. Mekan işletmecileri insanları korumak için aşağı doğru götürmek istedi. Kapıda tekrar büyüdü mekana doğru geliyorlardı. Benim de içerde telefonum kayboldu saatlerdir onu bekliyorum. Silah sesleri duyulduğunda aşağı doğru kaçtık. Bize bir şey olmadı ama çok korktuk. Çocuklarımız çok korktu" dedi.

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle 13 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin 8 kişinin 7 tabanca ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde dakikalarca süren kavgaya polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği görülüyor. Kavga dakikalarca sürdü polis tarafları ayırmakta güçlük çekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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