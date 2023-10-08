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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısında Filistinli gruplara ait askeri bir nokta ile Beyt Hanun beldesi ve Gazze'nin güney ve orta kesiminde ev ve kamu kurumlarına ait binaları bombaladı.