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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!

        Şoke eden saldırı! 'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı

        İstanbul Esenler'de şoke eden bir saldırı meydana geldi. İlçede bir esnaf, iş yerinin önünde çıkan bir kavgaya bakmak için dışarı çıktığında dehşeti yaşadı. Kavga esenlerden biri 'ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:56
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        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
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        Esenler'de iş yerinin önünde kavga edenlere bakmak için çıkan Muhittin Çavdaroğlu, 'Ne bakıyorsun' diyerek tepki gösteren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, bıçak darbesiyle yaralanan Muhittin Çavdaroğlu hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

        Olay 5 Ekim Perşembe Günü meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcı dükkanı bulunan Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinde oturduğu sırada sokaktan tartışma sesleri duydu. Bunun üzerine dışarı çıkan iş yeri sahibi sokakta tartışan 4 kişinin hedefi oldu.

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        Bu kişilerden biri 'Ne bakıyorsun' diyerek Çavdaroğlu'na bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında Muhittin Çavdaroğlu, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

        İş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Yanındaki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Muhittin Çavdaroğlu'nun başına yirmi dikiş atıldı. İş yeri sahibi daha sonra da Esenler Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        "NE BAKIYORSUN' DİYEREK BIÇAĞI KAFAMA SAPLADI"

        Saldırıya uğrayan Muhittin Çavdaroğlu, "Akşam saatlerinde dükkanımda oturuyordum. Bir gürültü duydum. Acaba esnaflardan mı koştum, bakmak istedim. Yanımda arkadaşlarım da vardı, baktık. O esnada baktık geri döndük, arkamdan 'Ne bakıyorsun' diyerek bana saldırdılar. Saldırdıklarında bir boğuşma oldu, o sırada bıçağı kafama sapladı. Kafama yaklaşık 20 dikiş attılar, damar kopmuş" dedi.

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