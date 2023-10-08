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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye eri Orçun Yaşar şehit oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:54
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız büyük" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

        "Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu.

        Orçun Yaşar
        Orçun Yaşar

        Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun."

        NE OLMUŞTU?

        Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim sabahının erken saatlerinde yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

        Fahrican Yavaş
        Fahrican Yavaş

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu.

        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi! Haberi Görüntüle
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