Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası! - Haberler

        İstanbul'da üniversite öğrencisine metrobüste taciz iddiası

        İstanbul'da korkunç bir taciz olayı meydana geldi. Metrobüste yaşanan olayda Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisinin taciz edildiği öne sürüldü. Metrobüstekiler tarafından yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 10:12 Güncelleme: 08.10.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu M. A. (20), okula gitmek için bindiği metrobüste Bekir B. tarafından taciz edildiği öne sürüldü.

        DHA'nın haberine göre M.A.'nın tepkisi üzerine metrobüstekiler tarafından darp edilerek polise teslim edilen Bekir B., tutuklandı.

        İstanbul'da üniversitede okuyan M. A., Salı günü sabah okula gitmek için evden çıktı. İddiaya göre, Haramidere'den metrobüse binen M.A, otururken bacağına temas edildiğini fark etti. Çevresine bakan M.A., Bekir B.'nin kendisini taciz ettiğini fark etti. Olayın şokuyla bağıran M.A.'nın tepkisi üzerine Bekir B., hemen toparlandı.

        Olanları gören metrobüsteki diğer yolcular Bekir B.'yi darp ederken, şoför polise haber verdi. M.A. ve kendisini taciz ettiği öne sürülen kişi metrobüsün Sefaköy durağında inerek gelen polis ekipleri ile görüştü. Bekir B. polis ekiplerince gözaltına alınırken M.A. ve olaya şahitlik edenler emniyete giderek şikayetçi oldu.

        REKLAM

        "BANA BU İŞİ PARAYLA ÇÖZEBİLİR MİYİZ DİYE SORDU"

        Başından geçenleri anlatan M.A. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve bu durumun sonuna kadar peşini bırakmayacağını ifade etti.

        M.A., "Sabah üniversiteye gittiğimde metrobüse biniyorum. Metrobüse bindim çok kalabalık bir ortam vardı. Ben oturdum, adam ayakta duruyordu. Çok kalabalıktı. Ayağımda bir sıcaklık hissettim. Bayağı ilerledik bu sefer ayağımda su gibi bir şey hissettim. Ondan sonra ben 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım. Adam hiç tepki vermeden arkaya doğru ilerlemeye başladı. Bu durumu başkaları da gördü, şahitlerim var. Ondan sonra bağırmaya başladım. Sefaköy'de metrobüsten indik. Orada polisler geldi. Aldılar karakola gittik. Ben burada yabancı bir öğrenciyim. Bu şoku hala atlatamıyorum. Çok korktum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bana sonrasında 'Bu işi parayla halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben onun parasını istemiyorum. Bütün kıyafetlerim poliste. Çok kötü oldum. Ben yaşadım, başkası yaşasın istemiyorum. Metrobüstekiler de dövmeye başladılar. Gözaltına alındı sonrasında tutuklandı" dedi.

        Şikayet üzerine emniyete götürülen Bekir B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bekir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Mahmud Abbas'tan yeni açıklama
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        Netanyahu: Bu kara gün için intikam alacağız
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan yeni açıklama
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yağış yok pus var! İşte bugün beklenen hava durumu
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        Hocaya yazar
        Hocaya yazar