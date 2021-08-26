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Haberler Gündem 3. Sayfa Silaj boşaltırken damper faciası
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Silaj boşaltırken damper faciası! Aniden kapandı...

Denizli'nin Çardak ilçesinde kamyon damperinin altına mısır silajı boşaltmak için giren sürücü, damperin aniden inmesi sonucu feci şekilde can verdi

Silaj boşaltırken damper faciası
Silaj boşaltırken damper faciası
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İHA

Denizli'nin Çardak ilçesinde, mısır silajı boşaltırken damperin altında kalan Mehmet Birgi, hayatını kaybetti.

Olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır silajını boşaltmak isteyen Mehmet Birgi, kamyon damperinin altına girdi. Bu sırada dökülmesini bekleyen Birgi, damperin aniden inmesi sonucu şase ile damperin arasında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Birgi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra Birgi'nin cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.

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