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Şile'de fabrika yangını

Şile'de bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Şile'de fabrika yangını
Şile'de fabrika yangını
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AA

Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Öte yandan dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.

Bu arada fabrika çalışanları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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