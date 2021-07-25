Şile'de gazetecilere saldırıya tepki 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,​​​​​​​ Şile'de haber takibi yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır."

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 25, 2021

ONGUN: SİYASİ DÜŞMANLIKLARI KINIYORUZ

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun da Twitter'dan, "İBB’nin cankurtaranları bu zamana kadar yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Görevlerini layıkıyla yapan cankurtaranlarımıza yönelik saldırıları ve siyasi düşmanlıkları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.