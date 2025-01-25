Silifke sahillerinde dolaşan pelikan insanların dostu oldu

Mersin'in Silifke ilçesinin turizm beldesi olan Taşucu sahilini mesken tutan pelikan, insanlara yakınlığı ile dikkat çekiyor.

Denize girip çıkan, hiç korkmadan sahilde insanların arasından dolaşan sevimli pelikan, adeta evcil hayvan gibi kucaktan kucağa geziyor.

Hiç çekinmeden iskelede gezen pelikan, denize girip tekrar kıyıya dönerek ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlar bu nadir manzarayı hayranlıkla izlerken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Adeta bir evcil hayvan gibi sahile gelen insanların kucağına alarak sevdiği pelikanın neden iskeleye geldiği ise bilinmiyor.

Öte yandan yine Silifke ilçesinde Süleyman Uysal tarafından bitkin vaziyette bulunan bir pelikan yavrusu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yavru pelikanı ekiplere teslim eden Uysal, bu tür doğa hayvanları konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı.