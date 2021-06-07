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Silikon Vadisi girişimi Türkiye'den yatırım aldı

Teknasyon, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bulunulan ortama gerçek zamanlı olarak 3D objeler ekleyip video çekilmesini sağlayan Silikon Vadisi çıkışlı uygulama Leo AR’ın yatırımcısı olduğunu duyurdu. Leo AR’ın Great Oaks Ventures liderliğinde aldığı 3 milyon dolarlık yatırım turunda Teknasyon’un yanında IVP’den Dennis Phelps, Deutsch Telekom, Betaworks ve Facebook’tan da yatırım aldığı kaydedildi

Silikon Vadisi girişimi Türkiye'deN yatırım aldı
HABERTURK.COM

Teknasyon’un bu yıl gerçekleştirdiği ikinci yurt dışı yatırımının Silikon Vadisi çıkışlı artırılmış gerçeklik uygulaması Leo AR olduğu açıklandı.

İlk şirketini Snapchat’e satan Dana Loberg ve Türk girişimci Şahin Boydaş tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Leo AR uygulamasının, insanların çevrelerindeki dünyaya farklı bir gözle bakmalarını, hayal kurmalarını ve yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlayarak herkesin içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasına olanak tanıdığı kaydedildi.

Kullanıcılarına kütüphanesinde bulunan bin 500’ün üzerinde 3D objesinden birini seçme fırsatı sunan Leo AR’da şimdiye dek 8 milyondan fazla videonun üretildiği bildirilirken, uygulamanın Great Oaks Ventures liderliğinde aldığı 3 milyon dolarlık yatırım turunda Teknasyon’un yanında IVP’den Dennis Phelps, Deutsch Telekom, Betaworks ve Facebook’tan da yatırım aldığı kaydedildi.

Leo AR CEO’su Dana Loberg, Teknasyon’dan aldıkları yatırım hakkında, "Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarımıza saniyeler içerisinde AR videolarını oluşturmalarını sağlayacak ve bunu her yaştan insanın kolaylıkla kullanacağı şekilde ürünleştireceğiz" dedi.

Teknasyon CIO’su Onur Kurugöl ise, "Artırılmış gerçeklik teknolojisini ve bu teknoloji ile üretilen girişimleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Leo AR, bu alanda başarısını kanıtlamış ve her geçen gün kendisini yenileyerek ileri taşıyan, global ölçekte ses getirecek bir uygulama. Biz de Teknasyon olarak insanların severek ve eğlenerek kullandığı, teknolojideki yenilikleri cesurca kullanan ve globalde büyüme hedefi olan Leo AR gibi girişimlere yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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