Silivri'de 6 katlı binada korkutan yangın

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.