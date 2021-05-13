Beton bariyere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Büyük Çavuşlu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Cevat Özdemir yönetimindeki 34 CYY 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarındaki beton bariyere çarptıktan sonra defalarca takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı. Bu sırada, jandarma ekipleri de yolda yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Sürücünün cansız bedeni incelemeler sonrası Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.