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Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde otomobil ile İETT yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı

Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
DHA

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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